Tempo entre vistoria e certificação de aeronaves diminuiu em 88%, diz Anac

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - O tempo médio entre a data de vistoria técnica e certificação de aeronaves foi reduzida em 88% em apenas nove meses, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Em outubro de 2009, o prazo médio entre a data proposta para a vistoria técnica de aeronave proposta pelo proprietário ou operador e a emissão do Certificado de Aeronavegabilidade - documento obrigatório para que um avião ou helicóptero seja autorizado a voar - e a certificação superava dois meses de espera: eram 68 dias, caindo para apenas 8 dias em julho de 2010.

Segundo a Anac, as mudanças visam reduzir a burocracia, padronizar o atendimento em todo o País e ampliar a transparência sobre os processos. Além disso, a partir de hoje já é possível consultar pela Internet as vistorias agendadas pela Agência, no endereço: http://www.anac.gov.br/aeronaves/vistoria.ASP.

Nos próximos meses, os usuários poderão também agendar as vistorias pelo site da Anac.