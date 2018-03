Tempo esquenta no Sul e no Sudeste Dias mais quentes vão substituir a onda de frio dos últimos dias, no Sul e Sudeste. A previsão é de mínima de 11 graus e máxima de 24 graus para amanhã, na capital paulista. As madrugadas vão continuar frias. "No fim de semana, outra frente fria vai chegar ao litoral e trazer chuva, mas a temperatura não deve cair muito", afirmou o meteorologista da Climatempo, Marcelo Pinheiro.