Tempo fica instável e temperaturas caem no Sul e Sudeste

A quarta-feira será de pancadas de chuva em parte das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Uma massa de ar frio também deixa o tempo instável e causa temperaturas mais baixas nas regiões Sul e Sudeste. A Zona de Convergência Intertropical continuará atuando sobre o Amapá, Roraima e Nordeste do Pará, onde devem ocorrer pancadas de chuva.

Podem ocorrer pancadas localizadas no Amazonas e no Pará, assim como no centro-norte de Mato Grosso e noroeste de Goiás. O ciclone formado na região Sul se desloca para o leste, deixando tempo instável do litoral sul do Rio Grande do Sul (RS) até litoral sul do Rio de Janeiro (RJ).

Sol entre poucas nuvens no sul de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, centro-oeste de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A massa de ar frio deixará as temperaturas baixas pela manhã no centro-oeste da região Sul e no sul de Mato Grosso do Sul.

O tempo estará instável no leste da Bahia e haverá possibilidade de pancadas de chuva no leste da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, norte e oeste de Tocantins, sudeste do Pará, além do Espírito Santo e Rio de Janeiro.