Tempo fica nublado e chuvoso entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais

SÃO PAULO - Neste domingo, 8, haverá muitas nuvens e pancadas de chuva entre o Rio de Janeiro, Minas Gerais, sul do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, estendendo-se por áreas da Região Norte.

Entre o centro-leste de São Paulo, sul do Espírito Santo e centro-sul de Minas haverá também muitas nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. Do litoral norte de Santa Catarina ao litoral sul de São Paulo poderá chover a qualquer momento.

De acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), existe possibilidade de ocorrer chuva fraca e isolada sobre o leste catarinense, parte do litoral nordestino, interior de Pernambuco, sul do Piauí e do Ceará. Nas demais áreas do país haverá sol e poucas nuvens.