Tempo firme e máxima de 24 graus na capital nesta segunda

Uma grande massa de ar seco e frio cobre o Estado e deixa o tempo firme nesta segunda-feira, 2, quando a máxima prevista para a capital não deve passar dos 24 graus e mínima de 10 graus. O frio intenso da madrugada favorece a ocorrência de geada nos pontos mais altos da Serra da Mantiqueira e também a formação de névoa e nevoeiro na capital, nos Vales do Ribeira e do Paraíba e no litoral. Mas ainda pela manhã o sol aparece com força e esquenta um pouco. À tarde a umidade do ar fica baixa; a previsão para os próximos dias é de sol e tempo seco. Na terça-feira, a mínima é de 9 graus e a máxima de 25 graus; a temperatura fica em elevação até quinta-feira, quando a mínima é prevista é de 13 e a máxima de 26 graus. Ar seco e madrugadas frias. O nevoeiro no início da manhã e os baixos níveis de umidade à tarde vão exigir maior atenção dos meteorologistas esta semana. Outra frente fria é desviada para alto-mar pela massa seca que está sobre o País. Suas nuvens não chegam a São Paulo, mas seu ciclone extratropical eleva as ondas na costa sul e sudeste.