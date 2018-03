Tempo melhora hoje, mas frente fria fará fim de semana gelado e chuvoso São Paulo registrou ontem a madrugada mais fria do ano, com o termômetro marcando 7,7º C no Mirante de Santana, zona norte, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em algumas regiões da capital, o frio foi ainda mais intenso. Como Parelheiros, no extremo sul, que registrou 2ºC por volta das 5 horas. O Estado também teve a primeira temperatura negativa deste ano: -0,8ºC, em Campos do Jordão. "O frio intenso é resultado da passagem de uma massa de ar polar seca por São Paulo. A presença de ar seco indica madrugadas mais geladas. Mas a temperatura começa a subir a partir de amanhã", afirma Marcelo Pinheiro, da Climatempo. Hoje o tempo permanece aberto, com céu claro e poucas nuvens, com temperaturas entre 10º C e 23º C. Já no fim de semana o tempo muda novamente. "Nova frente fria deve trazer nuvens de chuva para a capital", diz Clarice Muramoto, da Cetesb. CURITIBA No dia mais frio do ano em Curitiba, com temperatura mínima de 0ºC, o morador de rua João Maria Fortunato Alves, de 47 anos, foi encontrado morto por hipotermia, por volta das 5h30, por um guarda municipal, no Passeio Público, centro da cidade. É a segunda morte em consequência do frio este ano no Paraná. Na segunda-feira, Lorival Moreira Pinto, de 34 anos, havia morrido em Apucarana, no norte do Estado. Sem marcas de agressão, o corpo de Alves foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML), que confirmou a causa da morte à tarde.