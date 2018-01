Tempo nublado afasta turistas da praia O tempo nublado afastou da praia a maior parte dos turistas que passam o feriado em Santos, na Baixada Santista. Na tarde de ontem, a orla e os jardins das praias santistas pareciam mais vazios do que num fim de semana comum da temporada. Apesar de os termômetros marcarem 27°C, as pessoas que circulavam pelo local preferiam caminhadas, comer petiscos nas barracas montadas na areia e passeios de bicicleta. Esse é o caso do casal de namorados Silvia Correa, de 50 anos, e Rogério Faria, de 46, que faziam um passeio de bicicleta pela ciclovia da orla. Ela é empresária em Santos e ele economista em Santo André. Ele desceu pela Anchieta, na manhã de ontem, e não enfrentou lentidão. "O movimento estava acima da média, mas sem congestionamento. A cidade também está vazia para um feriadão. Assim que cheguei, vi várias vagas para estacionar", comemorou. O atendente do quiosque Wilmar, na praia do Embaré, Erlon Martins, reclamou da falta de turistas. "O movimento está abaixo do esperado. Pela manhã, até que tinha gente na praia. Mas, à tarde, o tempo mudou e espantou todo mundo." Apesar do baixo movimento, a ocupação hoteleira está mais alta que no ano passado. De acordo com o sindicato dos hotéis e bares da Baixada Santista, 83% dos leitos dos hotéis da região foram ocupados neste feriado. Na Páscoa de 2007, a ocupação foi de 75%. A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, implantou a operação descida (7x3) às 9h30 de ontem, para facilitar a viagem rumo ao litoral. Entre a meia-noite de quarta-feira, quando teve início a contagem para o feriado de Páscoa, e as 18h de ontem, 209 mil veículos desceram a serra. A estimativa é de que entre 250 mil e 350 mil veículos utilizem as estradas do sistema no feriadão. LITORAL NORTE Cerca de 6 mil carros entraram ontem em Ilhabela, no litoral norte. O volume não ultrapassou o limite diário - 10 mil veículos - imposto pela nova lei municipal que restringe a entrada na ilha. Também ontem os visitantes foram surpreendidos pela cobrança da taxa de preservação ambiental, que entrou em vigor nesta semana. Até os moradores que não tinham o selo que isenta do pagamento tiveram de arcar com a taxa. "Fiquei surpreso, não sabia, mas tudo bem", considerou o marinheiro Gelmário Alves. O turista que chega a Ilhabela de carro tem de desembolsar R$ 2. Vans pagam R$ 100 e ônibus, R$ 300. A prefeitura passou a cobrar a Taxa de Preservação Ambiental para investir em projetos de educação ambiental, limpeza e conservação das áreas ambientais protegidas. A ilha tem 85% de mata atlântica preservada.