Tempo ruim fecha o Santos Dumont e suspende ponte aérea

O Aeroporto Santos Dumont, que concentra os vôos da ponte aérea Rio-São Paulo, opera com o auxílio de instrumentos devido ao mau tempo na capital fluminense na manhã desta quarta-feira, 3. Foto: Fábio Motta/AE Chuva fechou o Santos Dumont e complicou a vida do carioca na manhã desta quarta-feira De acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), o aeroporto ficou fechado de 9h55 até 10h15, mas no momento não há atrasos nos vôos e a situação é tranqüila no saguão de embarque. De acordo com a Infraero, nenhum vôo foi alternado para outro aeroporto ou houve registro de atrasos.