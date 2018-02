Tempo ruim não afasta turistas do litoral de SP

Nem a ameaça de chuva prevista para hoje desanimou os paulistanos que programaram passar o réveillon no litoral. A Praia das Pitangueiras, no Guarujá, ficou lotada durante todo o dia de ontem. Pelo menos 300 mil veículos desceram para o litoral sul e Baixada Santista pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, segundo a Ecovias, concessionária que administra o sistema. A Operação Verão com Segurança já contabilizou 860 atendimentos em Santos nas áreas de segurança e trânsito, da véspera de Natal até o último domingo, dia 28, segundo informou a prefeitura da cidade. De acordo com a Guarda Municipal, foram registradas 164 ocorrências em toda extensão da orla, a maioria delas ligada à população de rua, orientação ao público e cães na faixa de areia. Já os agentes de trânsito da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registraram 237 ocorrências no mesmo período - foram 17 acidentes de trânsito, sem vítimas. LITORAL NORTE Em Ilhabela, no litoral norte, a cidade já estava lotada logo cedo e não paravam de chegar carros. Pela única avenida do município, que leva às praias mais movimentadas e badaladas, como Curral e Píer da Vila, a movimentação de carros era grande e o tráfego intenso logo a partir da balsa - pelo menos dois milhões de turistas estão hospedados na região. As notícias da previsão do tempo, no entanto, não são muito boas - uma frente fria ao largo do litoral paulista provoca nebulosidade intensa e pode chover durante o dia de hoje. A temperatura não deverá ultrapassar os 28°C. O tempo melhora apenas no sábado. RETORNO O trânsito pelas estradas em São Paulo passará a ficar intenso no sentido capital a partir de hoje. A Ecovias, concessionária que administra a Anchieta e a Imigrantes, vias de acesso para o litoral, vai iniciar a operação de retorno (subida) a partir de 13 horas. A descida para o litoral passará a ser feita somente pela pista sul da Anchieta. As duas pistas da Imigrantes irão operar no sentido São Paulo. Cerca de 300 mil veículos passaram pelas estradas do sistema até o fim da tarde de ontem. Segundo a Ecovias, por volta das 7h30 foram registrados 43 km de congestionamento. No início da tarde, o trânsito já estava normal. Para evitar complicações no tráfego, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda que os motoristas programem o retorno à capital no intervalo entre as 6 e 14 horas do domingo, e das 0 às 6 horas de segunda-feira. A Operação Subida da Ecovias será implantada até a madrugada de segunda-feira. Ontem, segundo a Ecovias, cerca de 120 mil veículos já tinham retornado do litoral à capital. Espera-se que 600 mil veículos retornem até segunda-feira. Para orientar os usuários, bases avançadas estarão disponíveis nos km 41 e 35 da Imigrantes. O atendimento de viaturas para socorro médico e mecânico será reforçados no período de retorno, segundo a Ecovias.