Tempo ruim prejudica tráfego da Air France-KLM em dezembro

A demanda de passageiros ficou estável no mês passado, resultando em um crescimento total de 2,1 por cento em 2012, segundo a Air France-KLM. A taxa de ocupação subiu 0,3 ponto percentual em dezembro, para 81,8 por cento.

Já o transporte de carga caiu 5,7 por cento no último mês do ano, com queda consolidada de 6,3 por cento para 2012. A companhia reduziu a capacidade para transporte de carga no ano passado em 3,5 por cento.

A demanda em dezembro foi prejudicada "por condições severas do tempo, principalmente na América do Norte", afirmou a empresa em comunicado nesta terça-feira. "Como resultado, o tráfego ficou estável com uma redução de 0,4 por cento na capacidade".

No fechado do ano, a taxa de ocupação cresceu 1,2 ponto percentual, para 83,1 por cento.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na véspera, a International Airlines Group divulgou leve alta no tráfego de passageiros em dezembro, com o bom desempenho da British Airways novamente compensando a fraqueza da espanhola Iberia.

(Por James Regan)