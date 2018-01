Tempo segue abafado em SP e pode voltar a chover forte A capital paulista poderá ter alguns períodos de sol nesta terça-feira, 7, mas entre o final da tarde e início da noite, o ar abafado deve voltar a provocar pancadas de chuva forte na capital ocasionadas pelo ar quente e abafado, de acordo com previsão da agência Climatempo. A frente fria que chegou a São Paulo na segunda-feira já avança para o Espírito Santo. Apesar do aumento da nebulosidade, com o tempo abafado, as temperaturas seguem altas. Na capital, os termômetros podem chegar aos 28 graus. No litoral, a temperatura chega aos 30 graus e no interior, até 32 graus. A partir desta quarta-feira, 8, o ar seco avança sobre São Paulo e a nebulosidade começa a diminuir, mas o tempo só deve mudar mesmo na sexta-feira, 10. "Uma massa de ar seco deverá deixar o tempo firme, com sol e sem chuva em todas as regiões de São Paulo", de acordo com a meteorologista Josélia Pegorin, da Climatempo. Chuva forte e mar agitado Na segunda-feira, com a chuva na Grande São Paulo, 13 árvores caíram e faltou luz em pelo menos seis bairros da capital (Cidade Jardim, Campo Limpo, Interlagos, Parque Regina, Butantã e Parque Pirajuçara) e nas cidades de Osasco e Cotia. Com o temporal, o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) registrou sete pontos de alagamento na cidade de São Paulo. Com o tempo instável, os ventos seguem fortes no litoral e um ciclone extratropical, no oceano, deixa o mar agitado já nesta terça-feira no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A partir de quarta, a ressaca deve atingir o Paraná, São Paulo e o Rio de Janeiro.