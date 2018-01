Tempo segue instável em grande parte do País nesta quinta

A massa de ar quente e úmido que domina grande parte do País nesta quinta-feira, 5, seguirá favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva em grande parte das regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade As pancadas de chuva mais intensas, acompanhadas de descargas elétricas, devem ocorrer em grande parte de São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas e triângulo mineiro e sul de Goiás. Nestas áreas as fortes chuvas estarão favorecidas pelo padrão de ventos em altitude. Entre o centro-sul do Paraná e extremo norte de Santa Catarina haverá possibilidade de pancadas de chuva. O dia será de sol e poucas nuvens em grande parte do Rio Grande do Sul, demais áreas de Santa Catarina e do Paraná. No centro-leste da Bahia, grande parte do Espírito Santo e nordeste de Minas, o sol deve aparecer entre poucas nuvens. No oeste do Espírito Santo e interior de Minas o sol aparece, mas há condição para pancadas de chuva a qualquer hora do dia. No Nordeste, a atuação de uma área de baixa pressão (VCAN), manterá a instabilidade no norte e nordeste da Região, onde ainda poderá chover forte.