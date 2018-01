Temporais afetam mais de 66 mil pessoas no Paraná

As recentes chuvas que atingem o Paraná já afetaram 66.819 pessoas, deixando 736 desabrigadas e 4.358 desalojadas, de acordo com o balanço da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Paraná, divulgado nesta terça-feira, 9. No total, 32 municípios foram prejudicados pelas chuvas do recente período de 29 de janeiro até 3 de fevereiro.

As cidades afetadas pelas chuvas são: Almirante Tamandaré, Arapoti, Araucária, Bandeirantes, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Doutor Ulisses, Guarapuava, Ibaiti, Ibiporã, Jaboti, Jaguariaíva, Japira, Pinhalão, Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, Querência do Norte, Santa Amélia, São José da Boa Vista, Sapopema, Sengés, Tomazina, Wenceslau Braz, São Jerônimo da Serra, Siqueira Campos, Paranacity, Ortigueira e Santo Antônio da Platina.

Situação de Emergência

Dez municípios decretaram emergência, são eles: São José da Boa Vista, Tomazina, Pinhalão, Arapoti, São Jeronimo da Serra, Sapopema, Siqueira Campos, Ibaiti, Campo Magro e Jaguariaíva.