Temporais devem atingir cinco Estados, alerta Defesa Civil As defesas civis dos Estados do Tocantins, Pará, Mato Grosso, Maranhão e Amapá foram alertadas pela Secretaria Nacional da Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, quanto à possível ocorrência de temporais. Ainda nesta quinta-feira, 22, a chuva poderá ser forte e acompanhada de raios, especialmente, no centro-norte do Tocantins, no nordeste, centro-leste e sul do Pará, no nordeste e norte do Mato Grosso, no centro-oeste do Maranhão e no norte, leste e sul do Amapá. Os alertas foram baseados em informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).