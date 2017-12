Temporais devem atingir dez Estados, alerta Defesa Civil As defesas civis de dez Estados das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste foram alertadas pela Secretaria Nacional da Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, quanto à possível ocorrência de temporais, ainda nesta segunda-feira, 19. De acordo com a Sedec, na região Norte, áreas de instabilidade tropicais formam nuvens carregadas e profundas que provocarão pancadas de chuva no Tocantins e no Pará. Em alguns momentos, o temporal poderá ser acompanhado de raios, principalmente, no sul e sudeste do Pará. No Nordeste, áreas de instabilidade tropicais formam nuvens carregadas que provocarão pancadas de chuva no Maranhão e Piauí. Em alguns momentos, a chuva poderá ser acompanhada de descargas elétricas na região centro-sul dos dois Estados. Na região Centro-Oeste, as áreas de instabilidade provocarão pancadas de chuva no Mato Grosso, em Goiás e no Distrito Federal. Em alguns momentos, o temporal poderá ser acompanhado de raios, principalmente no leste do Mato Grosso. Já no Sudeste, áreas de instabilidade formam nuvens carregadas e profundas que provocam pancadas de chuva em São Paulo e Minas Gerais. Em alguns momentos, há risco de chuva forte com descargas elétricas e rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora, principalmente no Vale do Paraíba e no leste paulista e no Triângulo Mineiro, sul e sudeste de Minas. No Estado do Rio de Janeiro, a presença de uma frente fria sobre o oceano, na altura do litoral da região Sudeste, mantém áreas de instabilidade que darão origem a nuvens carregadas e profundas sobre todo o Estado. Persiste o alerta de que, em alguns momentos, há risco de temporais com raios e rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora.