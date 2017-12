Temporais devem atingir oito Estados, alerta Defesa Civil As defesas civis de oito Estados das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste do País foram alertadas pela Secretaria Nacional da Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, quanto à possível ocorrência de temporais entre esta quinta-feira, 1º, e sexta-feira. De acordo com a Sedec, no Nordeste, ainda nesta quinta, áreas de instabilidade vindas do oceano formaram nuvens carregadas que provocarão chuva no norte do Maranhão e do Piauí e no norte e litoral do Ceará e Rio Grande do Norte. Na sexta, os temporais permanecerão nos Estados do Maranhão e do Piauí e, em alguns momentos, poderão ser acompanhados de raios e ventos de até 50 quilômetros por hora. No Norte, as chuvas atingirão o Amapá, o nordeste e o centro-leste do Pará e a capital Belém. Há risco de temporais com descargas elétricas e rajadas de vento de até 50 quilômetros por hora. Já no Centro-Oeste, o tempo continuará instável nesta quinta-feira, com pancadas de chuva em Goiás e no Mato Grosso. Há possibilidade de temporais isolados com raios e ventos de até 60 quilômetros por hora no oeste e sudeste de Goiás e no norte e leste do Mato Grosso. A Sedec recomenda que a população evite áreas de alagamentos e risco de deslizamentos de encostas, morros e barreiras. Além disso, os moradores devem evitar o tráfego em ruas sujeitas a alagamentos localizados e em lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes. Os alertas foram baseados em informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).