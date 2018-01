Temporal arranca telhado de hospital no Rio Grande do Sul Um temporal arrancou parte da cobertura do único hospital de Três Arroios, no noroeste do Rio Grande do Sul, no início da noite desta Sexta-feira. Como alguns quartos ficaram a céu aberto e sob chuva, três pacientes que estavam em melhores condições foram encaminhados para suas casas, onde continuarão recebendo assistência médica. Outros oito internados permanecem no hospital, acomodados em instalações não alagadas. O vendaval durou uma hora e também destelhou centenas das casas do município, que tem 3 mil habitantes e fica a 384 quilômetros de Porto Alegre. Em outras regiões do Estado, a ventania derrubou árvores e postes. Pelo menos 25 mil pessoas de 70 municípios enfrentaram cortes no abastecimento de energia elétrica. Apesar dos transtornos, a chuva forte beneficiou a agricultura, que já temia por uma estiagem em plena fase de plantio do arroz, da soja e do milho, as principais culturas do Estado. Em Bagé, na zona sul do Estado, a chuva constante recuperou parte das barragens. Mesmo assim, a cidade mantém o racionamento de água iniciado em dezembro do ano passado. As previsões meteorológicas indicam a possibilidade de temporais e chuva forte no final de semana em todo o Rio Grande do Sul.