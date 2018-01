Temporal causa transtornos em Porto Alegre Um temporal com chuva intensa e rajadas de vento de até 70 quilômetros por hora derrubou algumas árvores, painéis publicitários e até um ponto de ônibus no final da tarde desta sexta-feira, 24, em Porto Alegre. Diversas ruas ficaram alagadas e houve congestionamentos no túnel da Conceição e na avenida Osvaldo Aranha, na região central da cidade. A queda de um outdoor danificou três automóveis. O teto de um abrigo de passageiros de ônibus voou de um lado a outro da avenida Júlio de Castilhos e atingiu uma pessoa, que ficou ferida sem gravidade.