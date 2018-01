Temporal coloca cidades do Sul do Brasil em estado de alerta

Pelo menos 14 cidades do Sul do País entraram em estado de alerta depois do temporal que atingiu a região no domingo, 27. No Rio Grande do Sul, são 12 municípios em alerta. Em Santa Catarina, duas cidades decretaram situação de emergência e o número de cidades afetadas chega a 17. Para esta segunda-feira, 28, a previsão é de mais chuvas, com trovoadas e rajadas de vento. A chuva deve ficar menos intensa apenas na parte da tarde, mas o tempo permanecerá instável durante toda a semana.

Os municípios catarinenses de Antônio Carlos e Chapecó pediram que fosse decretada situação de emergência. As cidades mais atingidas estão recebendo rolos de lona para cobrir os telhados das casas. Na Grande Florianópolis, o granizo chegou a prejudicar as lavouras na área rural. Os ventos no fim de semana chegaram a 100 quilômetros por hora.

A Defesa Civil de Santa Catarina estima que o número de casas danificadas ultrapasse 1,5 mil e que o número de pessoas diretamente afetadas chegue a 6 mil.

Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, o corpo de Rodrigo Monteiro, de 34 anos, que estava desaparecido após cair com o carro num arroio na região de Barragem do Salto, em Gramado, foi encontrado no domingo. Duas pessoas continuam desaparecidas, após o caminhão onde estavam também ser levado pela correnteza do Rio Santa Cruz.

Rota do Sol

A Rodovia Rota do Sol, que liga o litoral à região serrana do Rio Grande do Sul, continua interditada nesta segunda. Por volta das 23h do sábado, 26, a RS-486 (Rota do Sol), foi bloqueada entre a localidade de Tainhas (São Francisco de Paula) e Terra de Areia, por causa das chuvas na região.

O bloqueio é preventivo, para garantir a segurança. Neste domingo, 27, foi feita inspeção para verificar a segurança e a trafegabilidade nos 52 quilômetros do trecho entre a Serra e o Litoral. A Rodovia deverá ser liberada após o fim da chuva, segundo a polícia rodoviária estadual.

