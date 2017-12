Temporal com ventos de mais de 130 km/h provoca estragos e apagão no RS

Cidades de várias regiões do Rio Grande do Sul amanheceram nesta quinta-feira, 19, com árvores e postes derrubados, construções destelhadas, inundações e milhares de pontos sem energia elétrica devido a um forte temporal que atinge o Estado desde a noite da quarta-feira, 18. Santa Maria, no centro do Estado, e Cruz Alta, no noroeste, registram o maior número de estragos. Ventos de mais de 130 km/h danificaram redes de luz, internet e telefonia na região, o que dificulta o trabalho das equipes de resgate.

Até o momento, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros do Estado não têm informações sobre vítimas, mas tentam contabilizar o número de moradores afetados e distribuir lonas para cobrir casas danificadas. Além dos fortes ventos, houve queda de granizo em municípios da metade sul e grande volume de chuva na Região Metropolitana de Porto Alegre, que amanheceu ainda com chuva e alagamentos.

A capital gaúcha registrou ventos de 70 km/h, segundo o Centro Integrado de Comando da Prefeitura. Depois de passar pelo oeste, sul, centro e leste do Rio Grande do Sul, o temporal chega à metade norte - que inclui municípios da serra gaúcha e divisa com Santa Catarina - no início da manhã desta quinta-feira, 19.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que ao menos 13 estradas federais têm bloqueios. Prefeituras de mais de 20 municípios gaúchos já haviam decretado situação de emergência devido às chuvas da última semana no Estado.

Volume de chuva acumulado até as 11:30min Centro:200,20mm Tristeza:170,80mm Sarandi:129,00mm Lomba: 114,90mm Início da chuva 10/10 as 15:20 pic.twitter.com/WGd3U5a7RB — Centro de ComandoPOA (@CEIC_POA) 13 de outubro de 2017

As distribuidoras de energia elétrica ainda não divulgaram o total de clientes sem energia elétrica. Meteorologistas alertam que ainda há riscos de temporais com rajadas de vento e raios em todo o Estado.