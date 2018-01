Temporal danifica telhados de milhares de casas no RS

PORTO ALEGRE - Uma tempestade com ventos de até 100 quilômetros por hora e queda de granizo danificou o telhado de milhares de casas de diversos municípios do noroeste do Rio Grande do Sul na noite de terça-feira, 18.

A situação mais grave é de Porto Lucena, onde 90% das 2,5 mil residências sofreram algum tipo de prejuízo, com parte delas totalmente destelhadas, de acordo com um cálculo inicial da prefeitura. Centenas de moradores de Santa Rosa, Santo Ângelo, Santo Cristo, Ijuí, Ibirubá e Soledade enfrentaram problemas semelhantes.

As prefeituras estão distribuindo lonas para as famílias recobrirem provisoriamente suas casas.

A chuva quase ininterrupta que caiu entre domingo e terça-feira no Estado também alagou áreas de Porto Alegre, Esteio e Viamão, na região metropolitana da capital.