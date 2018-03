Temporal deixa regiões do DF sem energia elétrica

SÃO PAULO - Algumas regiões do Distrito Federal estavam sem energia elétrica na tarde desta sexta-feira, 29, por causa de um temporal que caiu na quinta-feira, 28.

De acordo com a Companhia Energética de Brasília (CEB), Riacho Fundo e zona rural do Gama estão entre as áreas afetadas pelo mau tempo. Às 13 horas, trechos de Taguatinga Sul, Ceilândia, Recanto das Emas e Samambaia ainda estavam com o fornecimento interrompido.

No horário, a empresa tinha 600 pedidos de serviço nessas áreas. Sessenta e duas equipes de manutenção estavam nas ruas para restabelecer a energia.