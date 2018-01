Temporal deixa ruas alagadas em São Paulo e em Mogi A chuva de grande intensidade que atingiu a capital e região metropolitana na tarde de hoje resultou em vários pontos de alagamento e transbordamento de córregos. Os maiores problemas foram registrados na cidade de Mogi das Cruzes. Na capital, uma rua do Butantã ficou interditada e o Córrego do Pirajuçara transbordou. Em Mogi, o transbordamento dos Córregos Negro e Ipiranga interditou por cerca de 50 minutos várias ruas do centro. A água invadiu lojas e casas da Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, uma das principais vias da cidade. Essa foi a primeira chuva de grandes proporções em Mogi desde março do ano passado - quando ocorreu a enchente considerada a mais intensa na cidade nos últimos 50 anos. Por conta desse episódio, a prefeitura instalou uma sirene de emergência na Praça das Bandeiras, na região central. Não há registro de desabrigados. Na capital, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) registrou chuva forte no início da noite, que provocou seis pontos de alagamentos. A Avenida Ministro Lauro Ferreira de Camargo, no Butantã, zona oeste, ficou intransitável. Por volta de 21 horas a Defesa Civil foi informada que o Córrego Pirajuçara transbordou, mas não há confirmação se alguma família ficou desabrigada. A partir de quinta-feira o tempo fica chuvoso e a temperatura diminui no centro-oeste e no leste do Estado, incluindo a Grande São Paulo e as praias. Até as 16 horas de hoje, o acumulado de chuva no Instituto Nacional de Meteorologia, no Mirante de Santana, somava 38,1 milímetros. A temperatura mínima foi de 21,1 graus e a máxima de 31,3 graus. Em fevereiro, a média das mínimas é de 18,7 graus e das máximas, 27,9 graus. A dona de casa Emiliana Terezinha da Silva, de 40 anos, continua desaparecida. Ela caiu no Rio Tamanduateí com o forte temporal de domingo. "A chance de a encontrarmos com vida é mínima" disse o tenente Marcelo Cicereli, do Corpo de Bombeiros de Santo André. Barbara Souza, Camilla Rigi, Cacau Fogaça e Fabiano Rampazzo