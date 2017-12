Temporal derruba três casas e 36 árvores em Belo Horizonte A forte chuva que atingiu Belo Horizonte e região metropolitana entre a noite terça e madrugada de quarta-feira, 21, provocou estragos e causou transtornos. Com a força das águas e ventos que chegaram a 60 quilômetros por hora, 36 árvores caíram e três casas desabaram. A ocorrência mais grave ocorreu no bairro Carajás, em Contagem. Uma casa localizada na rua Ametista desabou sobre outra residência. Oito pessoas estavam no local e quatro, sendo duas crianças, uma idosa e um adulto, ficaram levemente feridas. O Corpo de Bombeiros registrou também 15 pequenas inundações. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou que o volume de chuvas superou a metade da média histórica para o mês de março, de 163 milímetros. Foram registradas 400 descargas atmosféricas e 100 ocorrências de cabos de energia partidos. Conforme a Cemig, cerca de 20 mil consumidores da Grande Belo Horizonte amanheceram sem luz nesta quarta e a previsão era de que a situação fosse normalizada até o final da tarde.