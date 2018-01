Temporal desaba sobre o Rio nesta sexta Após dias de calor intenso, um temporal caiu sobre o Rio nesta sexta. A chuva causou alagamentos em ruas de diversos pontos da cidade. A Avenida Brasil, uma das principais ligações entre o centro e a zona oeste, foi um dos locais afetados. À noite, o Aeroporto Internacional Tom Jobim passou a operar com auxílio de instrumentos. Já o Aeroporto Santos Dumont permaneceu fechado por meia hora, a partir das 18h55, o que provocou atraso nos vôos. Até as 20 horas, a Defesa Civil da capital havia registrado 65 chamados, 24 deles após as 16 horas, momento em que a chuva começou. De acordo com o órgão, não houve casos graves, mas apenas ameaças de deslizamentos e de desabamentos de imóveis. No fim de janeiro, as chuvas provocaram 18 mortes no Estado.