Temporal desliga sete subestações de energia em Belo Horizonte

SÃO PAULO - As fortes chuvas que atingiram na tarde dessa quinta-feira, 29, a Região Metropolitana de Belo Horizonte provocaram o desligamento de sete subestações do sistema de distribuição de energia.

De acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), 400 técnicos e eletricistas continuam trabalhando para o restabelecimento geral do fornecimento de energia, o que deve ocorrer ao longo da noite.

Na primeira pancada de chuva, por volta das 14 horas, alguns bairros das regiões Leste, Pampulha e Nordeste de Belo Horizonte tiveram o fornecimento de energia interrompido, principalmente por queda de árvores, queda de postes e descargas atmosféricas. Parte desses clientes continuam sem energia.

Por volta das 16h30, uma chuva ainda mais intensa, acompanhada de granizo e descargas atmosféricas, provocou o desligamento de parte da subestação Barreiro, uma das subestações de extra alta tensão que abastecem a região. Essa ocorrência provocou o desligamento de outras seis subestações do sistema de distribuição de energia da capital. Os clientes afetados pela segunda ocorrência já tinham sido restabelecidos cerca de 30 minutos depois, por volta das 17 horas.

Nesta tarde, as rajadas de vento atingiram mais de 70 km/h e houve queda de granizo nas regiões do Barreiro, da Pampulha e na região Nordeste da cidade. Em dezembro, choveu em Belo Horizonte, até o momento, 746 mm, 155% a mais do que a média esperada para o mês.