Temporal destrói casas e lavouras de fumo Um temporal deixou 200 pessoas desabrigadas e destruiu lavouras no centro e no oeste do Rio Grande do Sul ontem. Em Júlio de Castilho e Tunas, 50 casas foram danificadas. Em Vera Cruz e Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, o granizo destruiu a lavoura de 260 plantadores de fumo. No começo do dia, 45 mil casas ficaram sem luz.