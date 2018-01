Temporal e vento forte causam estragos no Sul Um temporal, com ventos de até 100 km/hora, causou muitos estragos na noite de sexta-feira na cidade de São Gabriel, centro-oeste do Rio Grande do Sul. Bairros como Passo da Lagoa, Trindade, Vila Mariana, Vila Maria e Cidade Nova foram os mais castigados pela forte chuva, que teve início por volta das 19h30 de sexta-feira. Dezenas de casas e carros foram atingidas por árvores. Parte do muro do Estádio Doutor Silvio de Farias Correa e a torre da rádio da cidade vieram a baixo por causa do forte vento. Não há registro de pessoas feridas.