Temporal em Santos encalha navio e arrasta lancha O cargueiro Sqimmer, de bandeira maltesa, chegou a ser arrastado 200 metros em direção à orla, em Santos, enquanto a lancha Carisma II, uma embarcação de esportes e recreio, ficou encalhada na região do Tortuga, em Guarujá, assustando a tripulação que, por sorte, não sofreu nenhum ferimento. Estas foram as maiores conseqüências da frente fria que atingiu a Baixada Santista na manhã deste domingo, provocando ventos de 60 quilômetros por hora, de acordo com os registros da Base Aérea de Santos. A velocidade dos ventos foi três vezes maior do que a de costume, que costuma alcançar os 20km/h. Segundo informou, nesta segunda-feira, o capitão-de-corveta Francisco Calijuri Neto, da Capitania dos Portos, o cargueiro não sofreu maiores danos, porque logo que foi observado o deslocamento em direção à praia, dois rebocadores o reconduziram para a barra, onde estava fundeado. Já em relação à Carisma II, seus proprietários foram notificados pela Capitania para remover a embarcação, que fica sob os cuidados da marina Píer 26. Além dos problemas náuticos, o vendaval arrancou janelas de alguns edifícios da orla, placas de propaganda e galhos de árvores por toda a Baixada. Como as avenidas de Santos são bastante arborizadas, o serviço de limpeza urbana teve trabalho redobrado nesta segunda, a fim de recolher galhos e folhas espalhados pelas pistas e calçadas, especialmente ao longo dos canais que cortam a cidade.