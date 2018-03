Temporal inunda zona rural de Campos de Goytacazes, no norte do Rio

SÃO PAULO - Após quatro horas de forte chuva, algumas localidades na zona rural de Campos de Goytacazes, no norte do Rio, ficaram alagadas na tarde de quinta-feira, 9, segundo informações da prefeitura do município. A chuva teve início às 13h30 e terminou por volta das 17h30. Não houve nenhuma morte.

Segundo a prefeitura, moradores de Rio Preto foram afetados por uma tromba d'água que caiu durante toda tarde de ontem no distrito de Morangaba, a cerca de 30 km do centro da cidade. O grande volume de chuva fez transbordar o rio que dá nome ao bairro, que deságua na Lagoa de Cima.

Apesar dos transtornos, ninguém ficou ferido. Várias casas tiveram suas estruturas afetadas e foram interditadas pela Defesa Civil. Os desalojados pela água foram levados para a igreja local e para a Escola Estadual Norival Pero Moll, situadas na parte alta de Rio Preto. O balanço do trabalho da Defesa Civil no local será divulgado no final da tarde desta sexta-feira.

Segundo a prefeitura, a Lagoa de Cima transbordou e vários pontos de estradas de acesso ficaram interditados pela força de correntezas e por quedas de barreiras, como nas localidades de Deserto e Bonsucesso, onde a força da água que transbordou do Rio Preto formou cachoeiras sobre ruas e diversos pontos de estradas, que ficaram com valas e crateras. Na área urbana de Rio Preto, um veículo que estava estacionado foi arrastado pela torrente e desapareceu no canal que corta o perímetro urbano.