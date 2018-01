Temporal mata 1 no Vale do Paraíba Um homem de 81 anos morreu por causa das fortes chuvas que atingiram o município de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, na noite de anteontem, segundo informações da Defesa Civil do Estado de São Paulo. João Faria saiu do município de Aparecida para socorrer uma amiga no bairro da Pedreira, em Guaratinguetá, mas seu carro foi levado pela enxurrada após o transbordamento do Rio São Gonçalo. O corpo do idoso, que acabou arrastado pela correnteza, foi encontrado por volta das 2 horas de ontem. Em duas horas, o temporal, que atingiu partes dos bairros da Pedreira, Pedregulho, São Manoel e da região central, destruiu duas casas e inundou outras 150, deixando nove desabrigados - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - e cerca de 600 desalojadas - os que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares. As chuvas ainda provocaram o transbordamento do Ribeirão Paturi e do Córrego Cacunda.