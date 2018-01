Temporal no RS deixa dois desaparecidos e 150 mil sem luz

O Corpo de Bombeiros de Barra do Ribeira, no Rio Grande do Sul, está à procura de dois jovens que desapareceram no Rio Guaíba na tarde de segunda-feira, 5, após o forte temporal que atingiu o Estado.

De acordo com informações iniciais dos bombeiros, eles estavam navegando no rio quando foram surpreendidos pelo temporal, que virou o barco. Um terceiro homem que estava no barco conseguiu ser resgatado por uma outra embarcação, porém a força das ondas impediu o resgate dos outros jovens.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Corte de energia

A chuva também danificou a rede elétrica da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), deixando mais de 150 mil moradores sem luz no Estado.

Nesta terça-feira, 6, mais de 20 mil pessoas continuam sem energia, em razão de muitas quedas de árvores e postes. A região mais afetada é Porto Alegre, onde ainda há 17 mil pessoas sem luz.

Segundo a CEEE, a previsão é de que o fornecimento de energia seja restabelecido até o final da tarde desta terça, 6. Ao todo, 150 equipes estão trabalhando para regularizar a situação.