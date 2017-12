Temporal provoca desabamento de casas no Centro Histórico de Salvador

SÃO PAULO - O temporal que atinge a cidade de Salvador, na Bahia, desde a terça-feira, 8, já provocou pelo menos 80 deslizamentos de terra em várias regiões do município, segundo dados da Defesa civil municipal.

O mais grave deles aconteceu no Largo do Santo Antônio Além do Carmo, região do Centro Histórico de Salvador, na madrugada desta quarta-feira, 9. De acordo com a Defesa Civil, o deslizamento de terra atingiu seis residências. Uma delas desabou totalmente e outras cinco ficaram parcialmente destruídas. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Defesa civil, no período de ontem até as 10 horas de hoje foram registrados 10 áreas alagadas em Salvador, desabamento de oito muros e seis residências e deslizamentos de terra em 80 localidades.