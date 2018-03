Tendas viram moda em Ibiza

Serena Cook é a suprema ligação entre os endinheirados na ilha-resort espanhola de Ibiza. Ex-chef de culinária orgânica de Londres, ela tem um serviço que ajuda clientes como Calvin Klein, Hugh Grant e integrantes da banda U2 a conseguir convites para festas VIP, reservas em restaurantes de primeira e mansões que, em julho e agosto, são alugadas por até US$ 16 mil por semana. Mas, em relação à própria moradia, ela é bem despreocupada. Sua casa de campo de um quarto nas montanhas nos arredores da cidadezinha de Ibiza não tem acomodações para hóspedes. Por isso Serena alugava um chalé para acomodar visitantes. Quando o aluguel subiu, ela fez o que qualquer novo habitante da ilha, boêmio e cheio de expediente, faria: comprou uma tenda de lona de 5 metros por 5,5 metros, pintou-a com desenhos tribais em vermelho-terra e azul-celeste e a instalou perto da piscina à sombra de uma palmeira. Tudo por US$ 2.165. ''''Sempre tive esse sonho romântico de dormir numa tenda'''', disse Serena, de 33 anos, que mora na ilha espanhola de maio a outubro. No inverno, ela comanda em Londres sua empresa, a Deliciously Sorted. Mobiliou o quarto com cama de casal, velas mexicanas e tapete persa. ''''Foi uma forma prática de criar mais um quarto.'''' Serena Cook é mais uma entre o pequeno, mas crescente número de moradores que adotaram a tenda como uma alternativa interessante aos ''''puxadinhos'''' nas moradias. Numa ilha ainda fortemente influenciada pelo ethos da contracultura e pelo multiculturalismo dos mochileiros que afluíram para lá nos anos 60, as tendas agradam como um lugar prático e cheio de encanto para passar a noite. Não que Ibiza tenha mudado muito nos 40 anos anos desde que os turistas de cabelos longos começaram a chegar, vindos de Goa, do Marrocos e do Sudeste Asiático, e tomaram conta de casas de fazendas dilapidadas, as chamadas ''''fincas''''. Mesmo agora, quando a ilha se tornou refúgio de celebridades como Kate Moss e Jade Jagger, quase todos os restaurantes, clubes e hotéis são decorados com objetos quase espirituais, como estátuas de Buda, pinturas de deusas hindus e almofadas com bordados marroquinos. As tendas - que chamaram a atenção pela primeira vez em Ibiza há dez anos, quando um centro de ioga importou algumas para abrigar seus alunos - tornaram-se parte do cenário natural da ilha. Logo depois Jagger ajudou a promover essas tendas, quando montou uma delas com um globo de luz, como os usados em discotecas, e tapetes marroquinos, nos jardins da sua ''''finca'''' em Sant Joan, enclave de hippies ricos ao norte da ilha. No ano passado, começaram a ser vendidas tendas de lona feitas por uma empresa espanhola, a Tipiwakan, numa loja de artigos de segunda mão, chamada Ibiza, que fica num local semelhante a um depósito de lixo new age. Custam entre US$ 2.500 e US$ 7.495 (esta para até 25 pessoas). A pintura é cobrada à parte. ''''Virou um grande negócio'''', diz Guillermo Fernandez Oriol, dono da Ibiza, sentado do lado de fora da sua casa, um trailer decorado com um barzinho de bambu e sofás do lado de fora.