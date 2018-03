Quer ver as palestras organizadas pela WGSN, agência que pesquisa as novas tendências da moda? É só conectar: palestraswgsn.wordpress.com. As palestras dadas pelo grupo na Bienal estão abertas ao público: hoje às 19h, fala Kaká Werá Jacupé, índio ambientalista que dá conferências pelo mundo; às 20h, o Oásis, grupo que lançou como ferramenta de conexão social um game de reconstrução de Santa Catarina.