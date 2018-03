Tenente da PM é baleado em confronto com traficantes no Rio

Um tenente do batalhão do Méier, na zona norte do Rio, foi baleado nesta quarta-feira, 18, durante uma troca de tiros com supostos traficantes de drogas no morro São João, no Engenho Novo. O confronto é consequência de uma série de ações que a PM faz na cidade desde o início da manhã para coibir a ação de criminosos e evitar que eles realizem novas guerras entre facções rivais no feriado e no próximo fim de semana.

Veja também:

Combate ao tráfico de armas 'não é tarefa fácil', diz Cabral

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Encontrados no Rio fuzis roubados em centro de treinamento em SP

De acordo com a assessoria da PM, o policial, que não teve o nome divulgado, foi atingido por um tiro de raspão na perna e não corre risco de morte. Ele foi levado ao Hospital Central da Polícia Militar.

Mais cedo, três pessoas morreram durante confronto com policiais militares, no Morro da Formiga, na Tijuca, zona norte do Rio. Segundo a PM, traficantes do Morro do Borel teriam tentado tomar os pontos de venda de drogas na favela vizinha, iniciando um tiroteio.