Tenente de reserva da PM é baleado em tentativa de assalto O tenente da reserva da PM Massayoshi Nagani, de 50 anos, foi atingido, às 18 horas desta segunda-feira, 10, por um tiro na cabeça. Segundo a polícia, ele foi baleado porque reagiu a uma tentativa de roubo, quando dois adolescentes invadiram o escritório da imobiliária do filho dele. O crime aconteceu no Jardim Peri, zona norte da capital. O policial, aposentado há oito anos, foi levado para o hospital da PM. Seu estado é grave e ele corre risco de morte. A polícia não acredita que haja relação com os recentes ataques do PCC.