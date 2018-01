Tentativa de assalto a banco termina em tiroteio na zona sul Uma tentativa de assalto a uma agência do Banco do Brasil terminou em tiroteio na Rua Guilherme Dumont Villares, no bairro Morumbi, zona sul da capital paulista, na tarde desta sexta-feira, 11. Um suspeito foi baleado e outro detido. De acordo com informações da Polícia Civil, oito homens fortemente armados com metralhadoras tentaram invadir a agência por volta das 14 horas. Minutos depois, o assalto foi frustrado pela Polícia Militar, que trocou tiros com os criminosos. Sete suspeitos conseguiram fugir, inclusive o que foi atingido pela PM.