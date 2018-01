Tentativa de assalto a carro-forte provoca intenso tiroteio na zona norte do Rio de Janeiro

Um intenso tiroteio assustou os moradores de Ramos, zona norte do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo, 9. Bandidos tentaram assaltar um carro-forte estacionado em frente a um supermercado, mas os vigilantes que faziam a escolta reagiram. Na troca de tiros, os criminosos desistiram do roubo e fugiram.

Agentes do 22º Batalhão da Polícia Militar foram acionados e fazem buscas na região para identificar e prender os assaltantes. Segundo a polícia, um suspeito de envolvimento no crime recebeu atendimento médico no Hospital Geral de Bonsucesso, também na zona norte, ferido por disparo de arma de fogo.