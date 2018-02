Tentativa de assalto a policial militar deixa um morto em SP Uma tentativa de assalto a um policial militar à paisana terminou com a morte de um suspeito na tarde desta quinta-feira, 19, no centro de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, por volta das 15h30, o policial, que trafegava em uma motocicleta pela Rua General Osório, foi abordado por dois suspeitos que também estavam em uma moto. A dupla anunciou o assalto, mas o policial reagiu, trocando tiros com os bandidos. O suspeito que estava na garupa foi atingido e morreu na Santa Casa, também no centro da cidade. O outro suposto ladrão conseguiu fugir. Os nomes dos envolvidos no caso não foram divulgados.