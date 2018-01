Tentativa de assalto termina com um morto e dois feridos em SC

SÃO PAULO - Um assaltante morreu e dois policiais militares ficaram feridos durante tiroteio que aconteceu na noite desta quinta-feira, 21, em um ponto de combustível de Biguaçu, cidade do litoral catarinense.

Os agentes, que estavam à paisana, notaram uma dupla suspeita na loja de conveniência. O caso aconteceu por volta das 20h, no posto de combustível localizado às margens da BR-101. O segundo criminoso foi preso.

O major da Polícia Militar de Santa Catarina, João Carlos Neves, disse que esse tipo de crime era investigado pela corporação. "Esse não é o primeiro assalto a loja de conveniência de postos que acontece em Biguaçu. Começamos a investigar e colocamos agentes da inteligência da PM nas ruas para identificar os autores desses crimes", conta Neves.

De acordo com o major, os dois assaltantes chegaram ao local em uma motocicleta vermelha, que estava descaracterizada por uma espécie de adesivo preto. Enquanto um dos homens ficou do lado de fora da loja, outro entrou no local, armado, e anunciou o roubo.

Policiais que estavam na região notaram o assalto e um deles entrou na loja e chegou a dar voz de prisão ao suspeito, que reagiu atirando. O agente foi atingido e revidou. Durante a troca de disparos, um outro policial militar entrou no empreendimento por outra por outra porta e baleou o assaltante, depois de também ser atingido. O bandido não resistiu aos ferimentos. Os dois militares ficaram levemente feridos, assim como um cliente da loja. As câmeras de segurança do local registraram a ação.

Neves conta que o outro assaltante tentou fugir do posto a pé, mas acabou detido por agentes que auxiliaram na ocorrência. O caso foi registrado na Delegacia de Biguaçu.