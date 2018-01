Tentativa de chacina faz um morto em SP Uma pessoa morreu e três sobreviveram a uma tentativa de chacina ocorrida na madrugada desta terça-feira na zona norte da capital paulista. Armados, dois homens, por volta das 2h45, invadiram um bar localizado na altura do nº 237 da Rua Igarapé Primavera, no Jardim Filhos da Terra, região do Jaçanã, e começaram atirar contra todos que lá estavam. O dono do bar conseguiu se proteger atrás do balcão, mas foram atingidos Josafá Ribeiro Rocha, 43, José Leonardo Dantas, Fernando da Silva Oliveira e Ricardo Lima Siqueira. Todos os feridos foram encaminhados ao pronto-socorro do Jaçanã, onde Josafá não resistiu e morreu e os demais continuam internados. Os bandidos, que nada disseram antes de atirar, segundo testemunhas, conseguiram fugir. Ainda não se sabe quem era o verdadeiro alvo dos atiradores nem o motivo do crime.