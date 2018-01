Tentativa de fuga deixa um detento morto e dois agentes feridos em PE

RECIFE - Imagens divulgadas nesta quarta-feira, 28, do circuito interno do Presídio Frei Damião de Bozzano, na zona oeste do Recife, mostram uma ousada tentativa de fuga praticada por detentos. Na ação que ocorreu na última segunda-feira, 26, um detento, identificado como Anderson Felipe da Silva, de 23 anos, foi morto na troca de tiros com os agentes penitenciários.

O episódio teria acontecido quando os presos tentaram sair pela porta da frente da unidade carcerária. Médicos e enfermeiros chegaram a ser rendidos.

Ao constatar a ação, agentes penitenciários reagiram trocando tiros com os presos. Emerson Tertulino Gomes Cabral, Alexsandro Pereira de Souza e José Robson Moura da Paz foram encaminhados ao Hospital Otávio de Freitas, ainda na região, onde receberam os primeiros socorros. O estado de saúde dos agentes é estável.

Em nota, a Secretaria de Ressocialização de Pernambuco afirmou que a fuga foi controlada e que policiais estão fazendo vistoria no presídio. Essa ação dos detentos não é a primeira neste ano. Em abril, os agentes já haviam encontrado um túnel que os presos haviam escavado para fugirem. O plano, no entanto, foi sustado.