Teotônio e Lessa disputam 2º turno; Collor fica fora

Os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontaram Teotônio Vilela em primeiro, com cerca de 39% dos votos válidos; Ronaldo Lessa em segundo, com mais de 29%; seguido de Fernando Collor, com menos de 29%.

Os demais candidatos juntos tiveram pouco mais de 2% dos votos válidos: Mário Agra (PSOL) teve cerca de 1%, enquanto Tony Cloves (PCB) e Jeferson Piones ficaram próximos de 0,5% cada um.

Cerca de 22% dos eleitores alagoanos não compareceram às urnas. Os votos brancos somaram quase 5% e os nulos ficaram próximos de 10%.

O deputado federal Benedito de Lira (PP) liderou a disputa pelo Senado com quase 36%, e o senador Renan Calheiros (PMDB) ficou com segunda colocação, com aproximadamente 33%.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na terceira colocação, Heloísa Helena (PSOL), ex-senadora e vereadora por Maceió, alcançou 16%, ficando sem a vaga no Senado.

O deputado federal mais votado foi Renan Filho (PMDB), com mais de 140 mil votos válidos, seguido de Celia Rocha (PTB), com 124 mil votos, e de Rui Palmeira (PSDB), com 118 mil votos.

Para a Câmara Estadual, o candidato com mais votos válidos foi Joãozinho Pereira (PSDB). Em segundo lugar, ficou Isnaldo Bulhões (PDT) e, em terceiro, Antonio Albuquerque (PT do B).