Terça-feira será de chuva em quase todo o país

Em algumas localidades do Norte, Nordeste, e do Sul do Brasil poderá chover forte. O céu estará nublado com pancadas de chuva a qualquer hora no Pará, no Maranhão, norte do Piauí e do Ceará. O tempo ficará instável no leste da Bahia, em Sergipe e Alagoas.

O calor continuará em São Paulo, no sul de Minas e na divisa de Minas e Rio, com isso poderá chover no período da tarde de forma rápida e localizada dessas áreas. No litoral de São Paulo a chance de chuva será menor.

O dia será de sol e poucas nuvens no nordeste de Roraima, no oeste da Bahia e em grande parte de Minas. As temperaturas permanecerão estáveis.