Terça-feira será de tempo chuvoso no centro-norte do Brasil

SÃO PAULO - Nesta terça-feira, 1, haverá pancadas de chuva de forma isolada na maior parte do centro-norte do País. O sol irá predominar no oeste de São Paulo e da região Sul, no oeste e centro-sul de Mato Grosso do Sul, sudoeste de mato Grosso e no extremo nordeste do Brasil.

No litoral do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina o dia ficará nublado e com possibilidade de chuva. Na faixa litorânea de São Paulo, Rio de Janeiro, centro-leste do Espírito Santo, nordeste de Minas Gerais e sul da Bahia o dia será nublado e com chuva.

No centro-sul de Minas Gerais, oeste do Rio de Janeiro, leste de São Paulo, Paraná e de Santa Catarina, as chuvas ocorrerão de forma isolada. Nas demais áreas do Brasil, sol e poucas nuvens. Temperatura amena no leste do centro-sul do País.