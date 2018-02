Terça-feira terá tempo nublado e com chuvas em parte do país

A convergência de umidade manterá chuvas em parte do país nesta terça-feira, 2, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

O dia terá céu nublado com pancadas de chuva na extensa faixa que vai do sul do Amazonas até o Espírito Santo. Em algumas localidades dessa área poderá chover forte com acumulados significativos.

Essas instabilidades entre o Amazonas e a Região Sudeste serão provocadas pela atuação de uma Zona de Convergência de Umidade. No sul de Minas, do Rio, no centro-sul e leste de São Paulo ocorrerá chuva isolada.

No leste de Santa Catarina e do Paraná também haverá chuva de forma isolada, devido ao vento que transportará umidade do oceano para o continente. Em boa parte da Região Norte e no oeste e sul da Região Nordeste haverá chance de pancadas de chuva em função do calor e da alta umidade do ar.

O sol aparecerá entre nuvens nas demais áreas da Região Nordeste, do Paraná, de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. As temperaturas estarão em elevação na Região Sul, principalmente no oeste do Rio Grande do Sul.