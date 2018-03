Terça tem 30 cancelamentos e 43 vôos com atrasos no País No segundo dia do ano, os principais aeroportos do País registraram 43 vôos com atrasos de mais de uma hora e 30 vôos cancelados, de um total de 463 vôos registrados nesta terça-feira. ÀS 20 horas, O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, registrava seis pousos com atrasos além de uma hora e quatro decolagens fora do horário programado. Não houve vôos cancelados. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, não ocorriam atrasos e cancelamento, de acordo com a página da Infraero. No Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, o dia foi tranqüilo, apesar do movimento intenso. Foram contabilizados seis atrasos e três cancelamentos ao longo desta terça-feira. Em Fortaleza, três vôos estavam com atrasos Aeroporto Internacional Pinto Martins. No Aeroporto de Confins, em Minas Gerais, o número de atrasos, com média de uma hora, era de quatro vôos. No Rio de Janeiro, chovia forte na região do Aeroporto Galeão - Antonio Carlos Jobim, onde os vôos transcorriam normalmente. A boa situação não se estendia ao Aeroporto Santos-Dumont, também no Rio. Lá havia quatro vôos atrasados, três da Gol e um da TAM. Em Brasília, o Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek apresentava grande movimentação na sala de desembarque. O vôo 3886 da TAM, proveniente de Curitiba (PR), seguia com atraso de 1h18. Vinte e seis pousos e 28 decolagens estavam confirmadas para as próximas horas.