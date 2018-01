Terceiro dia de carnaval em Salvador tem estrelas da Axé Music

SALVADOR - O terceiro dia de carnaval em Salvador foi marcado pela estreia de grandes estrelas da chamada Axé Music nos circuitos da cidade. No Dodô (Barra-Ondina), na orla, a programação foi aberta, ainda à tarde, pelo bloco Nana Banana, puxado pela banda Chiclete com Banana - que se despede, na próxima terça-feira, 4, de seu vocalista, Bell Marques.

Emocionado com o início de sua última folia à frente da banda, Bell incendiou o circuito. E o clima continuou quente com as atrações seguintes - desfilaram, entre outros, Timbalada, Cláudia Leitte e Daniela Mercury - esta última à frente de um trio independente, sem cordas, arrastando uma multidão pela Barra.

Já no Circuito Osmar (Campo Grande), o grande destaque ficou para o movimento Furdunço, um coletivo de grupos musicais e carnavalescos que desfilou sem cordas pela avenida. O grupo levou de volta para o Campo Grande a Caetanave, protótipo de trio elétrico feito em homenagem a Caetano Veloso no início dos anos 1970. No comando da atração, Armandinho Macedo, que completa 50 carnavais este ano, arrastou a multidão pelas ruas do centro com antigos sucessos do carnaval baiano.

Já Carlinhos Brown, que também participou do movimento, preferiu desfilar no chão, à frente do grupo Zárabe. "Fico feliz com o resultado da iniciativa do Furdunço", comentou o músico. "A ideia era trazer as famílias de volta para o circuito - e foi exatamente isso o que aconteceu." Na próxima segunda-feira, o movimento se apresenta no Circuito Dodô.