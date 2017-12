Teresópolis ainda tem parte do município sem energia elétrica

RIO DE JANEIRO - Pelo menos quatro distritos de Teresópolis, na região serrana fluminense, ainda enfrentam falta de energia elétrica em consequência do temporal que atingiu o município na sexta-feira, 6, que causou a morte de cinco pessoas e deixou quase mil desabrigados.

A concessionária de energia Ampla, que fornece energia para a maioria dos municípios da região admitiu, em nota, que ainda há falta pontual de energia elétrica nos distritos mais atingidos pelas chuvas.

A concessionária informa que o trabalho de restabelecimento vem sendo feito conjuntamente com a Defesa Civil do município. A Ampla aguarda a liberação das áreas interditadas para que suas equipes possam recuperar as redes de transmissão atingidas.

Segundo a concessionária, nas comunidades do Perpétuo, de Santa Cecília, Meudom e Canoas, "por causa da queda de barreiras nesses locais, o fornecimento de energia só pode ser normalizado depois da liberação da Defesa Civil".

Segundo a Ampla, a distribuidora continuará com as equipes reforçadas, em Teresópolis, até que o fornecimento de energia seja normalizado.